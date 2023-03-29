Токаев: Правительство медлит, министры опасаются принимать решения, перекладывая ответственность

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Правительство за медлительность и бюрократию, сообщает Kazpravda.kz .

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Выступая на открытии сессии обновленного Парламента, президент отметил, что в прошлом году началась важная работа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и нормотворческого процесса.

«Созданы необходимые условия для быстрого принятия качественных законов по наиболее значимым проблемам.

Однако, надо признать, реальная дебюрократизация не произошла.

Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между Правительством и Администрацией президента.

Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо», - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что Правительство сложило полномочия перед вновь избранным Парламентом, все его члены переведены в статус исполняющих обязанности.