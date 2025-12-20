Ожидается, что саммит завершится принятием Токийской декларации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства прибыл на первый саммит Диалога «Центральная Азия – Япония».

Акорда опубликовала совместное фото участников первого саммита «Центральная Азия – Япония».

Сегодня в Токио стартует первый саммит лидеров Диалога «Центральная Азия — Япония», который должен открыть новую страницу в отношениях между странами Центральной Азии и Японией.

Ожидается, что саммит завершится принятием Токийской декларации, а также решений, направленных на углубление стратегического сотрудничества между сторонами.

Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.