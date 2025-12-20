Токаев прибыл на первый саммит Диалога "Центральная Азия – Япония"

Президент
115

Ожидается, что саммит завершится принятием Токийской декларации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства прибыл на первый саммит Диалога «Центральная Азия – Япония».

Акорда опубликовала совместное фото участников первого саммита «Центральная Азия – Япония».

Сегодня в Токио стартует первый саммит лидеров Диалога «Центральная Азия — Япония», который должен открыть новую страницу в отношениях между странами Центральной Азии и Японией.

Ожидается, что саммит завершится принятием Токийской декларации, а также решений, направленных на углубление стратегического сотрудничества между сторонами.

Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

#Касым-Жомарт Токаев #Япония #Диалог «Центральная Азия – Япония»

Популярное

Все
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Зовет в горы Актас
«Барыс» поймал победную волну
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Алматы – центр креативной индустрии
Инвестиции, бизнес-проекты и новые возможности
С прицелом на экспорт
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Важный выбор студентов
Эволюция представительной власти
Хранители памяти в цифровую эпоху
Тепло и свет дарящие
Наше единство – в многообразии
Задел на будущее
От диалога к ответственности
Накануне праздника Президент Касым-Жомарт Токаев наградил ряд работников энергетической отрасли государственными наградами
KEGOC: надежность, модернизация и цифровое будущее национальной энергосистемы
Здесь делают чистую воду
Конструктивная дипломатия Казахстана
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершен второй этап строительства проспекта
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Руками к надежде
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Найти и сохранить
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане

Читайте также

Токаев выступил с лекцией в Университете ООН
Президент: Казахстан готов расширять сотрудничество с Hitac…
Токаев приветствовал решение Komatsu по реализации проектов…
Токаев поблагодарил руководство Mitsui за активную работу в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]