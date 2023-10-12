Токаев пригласил AI Brain к партнерству

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании Presight (G42) Томаса Прамотедхама, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства был проинформирован о том, что компания Presight (G42) ведет активные переговоры с АО «Самрук-Казына» по созданию совместного предприятия.

Проект предполагает внедрение цифровых решений для улучшения эффективности работы дочерних компаний и производственных предприятий Фонда, создание хаба по вычислительным мощностям для развития ИИ и повышение квалификации специалистов.

На встрече также были рассмотрены перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта. Глава государства пригласил AI Brain – дочернюю компанию холдинга G42 – к партнерству с Институтом искусственного интеллекта при Назарбаев Университете.