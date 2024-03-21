Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева

Президент
56

В ходе своей рабочей поездки в Алматы, глава государства принял акима города Ерболата Досаева, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/aqorda_resmi

Аким Алматы сообщил, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%;

- поступления в местный бюджет выросли на 55% до 287,5 млрд тенге;

- увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%.

Алматинский градоначальник рассказал, что в рамках исполнения поручений, данных главой государства в августе прошлого года, осуществляется комплекс мер по внедрению новых требований к городской застройке, направленных на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.

Он также проинформировал Токаева об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города.

– по заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января т.г. проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено;                                                                                                                                                     

– начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта т.г.;
– в 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня т.г. в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Ерболат Досаев сообщил о «перезагрузке» системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. При этом сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.

Президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности мегаполиса, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

#Токаев #Алматы #Досаев

Популярное

Все
Семья и школа под общим шаныраком
Земли и пастбищ хватит всем
А разве другой поступил бы иначе?
«Резиновые» дома для иностранцев
Не столько согрели, сколько «нагрели»
Гранты, призванные стимулировать деловую активность, некоторые получатели посчитали... безвозмездной помощью нуждающимся
Куда смотрит школа?
Туркестан, встречай гостей!
Дебоширишь? Тебя накажут!
Казахстанские интеллектуальные технологии внедряются в таджикское образование
И топливо, и химическое сырье
Как казахстанцы встречают Наурыз мейрамы
Мечты сельчанки
Качество казахстанских дорог зависит не только от финансирования отрасли, но и от экспертного сопровождения проектов
Нет шапана – надевайте футболку
Кокпарчи против ковбоев
Наурыз мейрамы
Как добиться того, чтобы наука ориентировалась на запросы бизнес-сообщества?
Время для добра и поддержки
Ничего святого
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты
Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь

Читайте также

Президент принял руководителя национального сейсмоцентра
Глава государства посетил фестиваль «Наурыз Фест»
Касым-Жомарт Токаев рассказал о реализации 4 масштабных про…
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]