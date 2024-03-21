Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева

В ходе своей рабочей поездки в Алматы, глава государства принял акима города Ерболата Досаева, передает Kazpravda.kz

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Аким Алматы сообщил, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%;

- поступления в местный бюджет выросли на 55% до 287,5 млрд тенге;

- увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%.

Алматинский градоначальник рассказал, что в рамках исполнения поручений, данных главой государства в августе прошлого года, осуществляется комплекс мер по внедрению новых требований к городской застройке, направленных на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.

Он также проинформировал Токаева об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города.

– по заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января т.г. проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено;

– начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта т.г.;

– в 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня т.г. в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Ерболат Досаев сообщил о «перезагрузке» системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. При этом сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.

Президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности мегаполиса, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.