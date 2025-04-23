Глава государства подчеркнул, что визит Гордана Грлич-Радмана является наглядным свидетельством стремления Хорватии придать новый импульс двусторонним отношениям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Он выразил уверенность в том, что взаимодействие Казахстана и Хорватии будет и далее развиваться в духе взаимного доверия и конструктивного диалога.

Президент с удовлетворением отметил рост интереса хорватских компаний к казахстанскому рынку, в том числе в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика и пищевая промышленность.

Сегодня в Казахстане успешно работают более 30 компаний с хорватским участием, включая такие известные бренды, как Pliva и Podravka.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал участие представительной делегации Хорватии в проходящем сегодня казахско-хорватском бизнес-форуме, отметив, что достигнутые соглашения будут способствовать расширению торгово-инвестиционного сотрудничества.