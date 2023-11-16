О прорывной разработке казахстанских ученых рассказали Токаеву

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Президенту было доложено о том, что во исполнение его поручений принята Концепция развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, определяющая стратегические задачи и показатели развития отрасли.

Как сообщил министр, с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры – на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен с 160 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах – с 228 тыс. тенге до 400 тыс. тенге. Кроме того, сокращен дефицит мест в студенческих общежитиях в 3 раза – с 55 050 в 2022 году до 17 488 в октябре 2023 года.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования, в том числе о строительстве кампусов КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Министерством разрабатывается модель цифрового университета. Студентам предоставлен доступ к глобальной образовательной онлайн-платформе Coursera, 40 тыс. обучающихся уже получили сертификаты. 100 приоритетных курсов платформы доступны на казахском языке.

Главе государства было доложено, что Казахстан активно продвигается в мировом образовательном пространстве. 21 вуз входит в рейтинг QS, 4 вуза – в Times Higher Education. До конца года будут функционировать филиалы 8 ведущих зарубежных университетов. Началась подготовка кадров в сфере искусственного интеллекта совместно с международными компаниями. По проекту «Мамандығым – болашағым» создаются проектные офисы для проведения форсайт-исследований кадровых потребностей регионов.

По данным, представленным Касым-Жомарту Токаеву, усиливается институциональная роль Национальной академии наук. Приступил к работе Национальный совет по науке и технологиям при президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза, достигнув 252 тыс. тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге.

Ученые Satbayev University разработали технологию получения селена с чистотой 99,5%. Данный химический элемент широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла. Благодаря открытию Казахстан сможет экспортировать этот редкий металл по значительно более выгодным ценам.

В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях.

 

#Токаев #президент #Образование #МНВО #Нурбек

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