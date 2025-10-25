Президент заслушал отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Председатель КНБ Ермек Сагимбаев сообщил, что органами национальной безопасности задержано 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму. Осуждено 83 приверженца радикальной идеологии.

Принятыми во взаимодействии с МВД мерами пресечена деятельность 17 криминальных групп, задержаны 244 участника, под арест взяты 96 лиц.

Из незаконного оборота изъяты 453 единицы оружия, 64 гранаты, около шести тысяч боеприпасов. Ликвидированы 16 нарколабораторий, 25 международных и 19 региональных наркоканалов. Изъято порядка 20 тонн наркотических средств, включая 13 тонн колумбийского кокаина, и 10 тонн прекурсоров.

В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции предотвращен ущерб государству на сумму 3,8 трлн тенге, возмещено в бюджет 255 млрд тенге. По фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.