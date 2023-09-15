Токаев призвал Кыргызстан возобновить полноценное участие в МФСА

В 2016 году Кыргызстан принял решение о "замораживании" своего участия в деятельности Международного фонда спасения Арала и его органов.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе рабочего визита в Таджикистан Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает Kazpravda.kz.

В ходе своего выступления, положительно оценив участие Бишкека в деятельности рабочих органов, Касым-Жомарт Токаев призвал Кыргызскую Республику возобновить полноценное участие в МФСА.

"Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в фонде", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что только тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность региона.

Напомним, в 2016 году Кыргызстан принял решение о "замораживании" своего участия в деятельности Международного фонда спасения Арала и его органов. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова на третьем заседании Диалога высокого уровня Евросоюз – Центральная Азия в Брюсселе.

Кемелова обратила внимание на проблемы водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии, в частности, на деятельность Международного фонда спасения Арала, который не учитывает гидроэнергетические аспекты водопользования и потребности отдельных государств региона.

Первый вице-министр напомнила, что неоднократно предлагаемые кыргызской стороной реформы Международным фондом спасения Арала не были реализованы. В этой связи, Кыргызстаном принято решение о "замораживании" своего участия в деятельности МФСА.

Кыргызская сторона также отметила, что без проведения полноформатной реформы МФСА Кыргызстан не видит перспектив в возобновлении своего участия в его деятельности.