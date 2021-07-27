Токаев прокомментировал свое решение присвоить Косшы статус города

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область прокомментировал свое решение присвоить селу Косшы статус города областного значения, передает Kazpravda.kz.
«Указ подписан. Хороший резонанс вызвало подписание данного документа и придание статуса города областного значения. Но нужно дополнительно разъяснять людям не только в области, но и за ее пределами положительное значение данного решения. Прежде всего, это решение направлено на то, чтобы облегчить жизнь людей в Косшы. Мы видим, что на бумаге там проживает, по-моему, около 40 тысяч человек. На самом деле – 80 тысяч. Для решения насущных вопросов жизнедеятельности они вынуждены направляться в город Кокшетау, областной центр. То есть уходит очень много времени, сил, и, конечно же, это нервирует жителей. Поэтому было принято решение изменить административный статус города. Я считаю, что это правильное решение», – подчеркнул Президент.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении статуса города селу Косшы.
«Указ подписан. Хороший резонанс вызвало подписание данного документа и придание статуса города областного значения. Но нужно дополнительно разъяснять людям не только в области, но и за ее пределами положительное значение данного решения. Прежде всего, это решение направлено на то, чтобы облегчить жизнь людей в Косшы. Мы видим, что на бумаге там проживает, по-моему, около 40 тысяч человек. На самом деле – 80 тысяч. Для решения насущных вопросов жизнедеятельности они вынуждены направляться в город Кокшетау, областной центр. То есть уходит очень много времени, сил, и, конечно же, это нервирует жителей. Поэтому было принято решение изменить административный статус города. Я считаю, что это правильное решение», – подчеркнул Президент.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении статуса города селу Косшы.