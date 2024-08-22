Токаев провел переговоры в Душанбе
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Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Душанбе, во дворце «Қасри Миллат» встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп. Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран.
После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.
Далее главы государств прошли в Белый зал, где состоялись переговоры в узком формате.