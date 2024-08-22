Токаев провел переговоры в Душанбе

Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Душанбе, во дворце «Қасри Миллат» встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп. Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран.

После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.

Далее главы государств прошли в Белый зал, где состоялись переговоры в узком формате.