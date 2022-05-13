Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаев раскритиковал ситуацию вокруг трансферта средств из Нацфонда

В Акорде под председательством Главы государства состоялось совещание, на котором был рассмотрен отчет о деятельности Национального банка за 2021 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр национальной экономики Алибек Куантыров, а также заместители председателя Национального банка.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2021 год, мерах по сдерживанию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, увеличении доходов бюджета, состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда.

Кроме того, Президенту было доложено о снижении долларизации депозитов до 36,0 %, а также об увеличении доли рыночных инвесторов в ГЦБ до 69,2 %, объема безналичных операций населения – до 73,1 трлн тенге. Депозиты за 2021 год увеличились до 27,1 трлн тенге, в том числе в тенге – до 17,3 трлн тенге.

Глава государства отметил, что благодаря принятым мерам рост экономики Казахстана в 2021 году составил 4,1 %. Вместе с тем он обратил внимание на беспрецедентный рост инфляции, который по итогам четырех месяцев текущего года достиг пикового значения с сентября 2016 года, составив 13,2 %. Касым-Жомарт Токаев указал на важность усиления работы Правительства, Национального банка и других государственных органов для решения этих вопросов.

В этом контексте Президент обозначил важность возвращения инфляции в целевой коридор и поручил Правительству совместно с Национальным банком обеспечить полноценную реализацию Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.

В своей речи Глава государства отдельно остановился на деятельности Национального фонда, отметив, что в условиях пандемии и ухудшения экономической ситуации Фонд в целом выполняет отведенную ему роль. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость эффективного использования средств Нацфонда.

"Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге – в 2021 году. В этом году Правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты", – заявил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о переходе к сбалансированной аллокации на фоне роста рынка акций, который за последние 3 года обеспечил доход Фонда в размере 10,75 млрд долларов.

Глава государства поручил Правительству проработать возможности реализации крупных проектов за счет рыночных механизмов, ГЧП, заемных средств, перераспределения статей республиканского бюджета. В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на укреплении транзитного потенциала страны, в том числе модернизации железнодорожного участка "Достык – Мойынты", а также ряда других межгосударственных коридоров.

На совещании также были рассмотрены вопросы повышения инвестиционной доходности Нацфонда, эффективности управления активами, обеспечения ликвидности и сохранности золотовалютных резервов.

В ходе совещания Президент затронул вопрос дефицита платежного баланса и отметил необходимость его поэтапного сокращения.

Представители Нацбанка рассказали о результатах работы по развитию национальных платежных систем. В 2021 году был осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы: Межбанковской системы платежных карточек и Системы мгновенных платежей. Также завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге.

Подводя итоги совещания, Глава государства одобрил годовой отчет.

"В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

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