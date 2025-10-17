Токаев раскритиковал спортивные федерации за зависимость от госфинансирования

Президент
372
Дана Аменова
специальный корреспондент

По словам Главы государства, недопустимо возглавлять федерации для повышения собственного престижа в стране и за рубежом  

Фото: пресс-служба Акорды

Президент РК подверг критике руководителей спортивных федераций, которые полагаются на госфинансирование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в деле укоренения таких жизненно важных установок, как самодисциплина, солидарность, взаимопомощь, спасатели должны служить примером для подрастающего поколения.

 «Необходимо активно внедрять практику неформального шефства подразделений МЧС над учебными заведениями. Спасатели могли бы внести существенный вклад и в продвижение в обществе здорового образа жизни, популяризацию спорта среди детей и молодежи. Этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку формирование сильного духом и физически здорового подрастающего поколения напрямую влияет на качество нашей нации в эпоху глобальных перемен. Министерство по чрезвычайным ситуациям могло бы поддерживать рабочие контакты со спортивными федерациями и активно работать в этом направлении. В целом, сегодня спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние. Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств. Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в это важное для общества дело. Государственные служащие также рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рекламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдают за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, поручаю эту работу Администрации Президента», – заметил Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, поддержку спорта и физической культуры нужно рассматривать как почетную общественную миссию и большую гражданскую ответственность.

«Возглавлять федерации для повышения собственного престижа в стране и за рубежом – это недопустимо. Поэтому государство поддерживает предпринимателей, в том числе крупных бизнесменов. Но государство и общество вправе ожидать и обратную реакцию. В частности, в вопросах коммерциализации спорта, например, футбола. Между Министерством спорта и туризма и спортивными федерациями должен развиваться равноправный диалог, сотрудничество с четким разграничением функций и полномочий. Стимулирование предпринимательской инициативы – это безусловный приоритет нашей государственной политики. Поэтому я уделяю особое внимание данному вопросу. На прошлой неделе мною проведено специальное совещание по ситуации в экономике, на котором отдельно рассматривались вопросы развития бизнеса в стране. Вчера в своем поручении Премьер-министру вновь акцентировал внимание на необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас в ряд спортивных федераций приходит новое поколение бизнесменов, меценатов, перед которыми поставлены задачи для улучшения ситуации в сфере развития спорта. Мы уже чувствуем ответственный подход к работе, искреннюю заинтересованность в достижении значимых побед», – сказал Президент.

#Спорт #Касым-Жомарт Токаев #Акорда #критика #госфинансирование #федерации

