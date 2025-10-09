Токаев: Развитие культурно-гуманитарных связей стран ЦА и России – в приоритете

Президент,Образование
107
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Учитываяинтенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, Глава государства предложил провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия – Россия»

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о языковой политике в стране и о важности укрепления культурно-гуманитарных связей стран Центральной Азии и России, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного. Родные нам языки ниспосланы Всевышним и обрели государственный статус в конституционном порядке. Поэтому казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание. Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом «Единство в многообразии», – отметил Глава государства. 

Он также сообщил о развитии связей в сфере образования. 60 университетов Казахстана сотрудничают с 50 вузами России, а число казахстанских студентов в России превысило 60 тысяч. В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО.

В прошлом году в нашей стране открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В свою очередь в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов.

«Знаковым событием стал запуск филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета, который стал первым представительством зарубежного вуза в России. Выражаю признательность коллегам за конструктивное сотрудничество в этой сфере», - подчеркнул Президент.

Учитывая столь интенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, Глава государства предложил провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия – Россия».

«Современные реалии диктуют необходимость активного развития цифровых форм взаимодействия. В этой связи полагаю возможным создать совместную образовательную онлайн-платформу «Цифровая библиотека ЦА – РФ» с доступом к курсам, лекциям, архивам наших университетов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#культура #Токаев #президент #язык #Душанбе

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
На сцене – «Любовь и голуби»
Ставка на искусственный интеллект
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Опасные нюансы
Одно решение – десятки спасенных жизней
Новым локомотивам добавят мощности
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Президент представил свое видение по развитию восточной вет…
Токаев предложил Путину создание совместных кластеров глубо…
Nazarbayev University поднялся на 100 позиций в самом прест…
«Никакие оправдания приниматься не будут»: акимат Алматы – …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]