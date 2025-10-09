Учитываяинтенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, Глава государства предложил провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия – Россия»

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о языковой политике в стране и о важности укрепления культурно-гуманитарных связей стран Центральной Азии и России, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного. Родные нам языки ниспосланы Всевышним и обрели государственный статус в конституционном порядке. Поэтому казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание. Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом «Единство в многообразии», – отметил Глава государства.

Он также сообщил о развитии связей в сфере образования. 60 университетов Казахстана сотрудничают с 50 вузами России, а число казахстанских студентов в России превысило 60 тысяч. В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО.

В прошлом году в нашей стране открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В свою очередь в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов.

«Знаковым событием стал запуск филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета, который стал первым представительством зарубежного вуза в России. Выражаю признательность коллегам за конструктивное сотрудничество в этой сфере», - подчеркнул Президент.

Учитывая столь интенсивные научно-образовательные обмены между нашими странами, Глава государства предложил провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия – Россия».