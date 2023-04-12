Токаев – Смаилову: "Нельзя превращать Налоговый кодекс в священную книгу, к которой невозможно подойти"

Фото пресс-службы президента РК

"Правительству предстоит реализовать комплекс мер по формированию в Казахстане открытой модели науки. Прежде всего следует законодательно закрепить новые подходы к развитию науки, усилить взаимосвязь научно-технологической и экономической политики государства. Недавно была принята новая Концепция развития науки и высшего образования до 2029 года. Теперь назрела необходимость разработки отдельного закона о науке и технологической политике. Для стимулирования вложений бизнеса в науку требуется внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых "супервычетов".

Алихан Асханович (премьер-министр - прим. ред.), посмотрите, как мы можем стимулировать за счет снижения налоговой нагрузки и большего привлечения инвестиции в науку. Мне кажется, нам нужно очень гибко подходить к налоговой политике. Там, где возможно снижать, не надо бояться. В конце концов, Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом, который позволяет в его рамках принимать соответствующие решения. Нельзя превращать весь Налоговый кодекс объемом в 1000 страниц в некую священную книгу, к которой невозможно подойти. Давайте договоримся на этот счет. Они должны предоставляться предпринимателям, финансирующим НИОКР и развитие научных центров. Такой опыт хорошо показал себя в Сингапуре, Китае, Южной Корее. Конкретные нормы нужно предусмотреть в Налоговом, Предпринимательском и Бюджетном кодексах уже в этом году", - сказал президент.