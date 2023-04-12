Токаев: "У нас стало очень много академиков, не имеющих никакого отношения к науке"

Президент
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В работе Национальной академии наук должны произойти кардинальные изменения. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом заседании Национального совета по науке и технологиям, передает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы президента РК

"На сегодняшний день материально-техническое состояние многих научных учреждений в стране оставляет желать лучшего, некоторые из них находятся в плачевном состоянии. Наши ученые вынуждены довольствоваться низкими заработными платами. Поэтому некоторые талантливые отечественные ученые предпочитают работу в зарубежных научных центрах. Нужно говорить об этом открыто. В этой связи требуется прямое бюджетное финансирование ведущих научно-исследовательских институтов, предусматривающее модернизацию их научной инфраструктуры, строительство современных лабораторий. Необходимо проанализировать, насколько эффективна работа действующих научно-исследовательских институтов. Важно обеспечить условия для молодых ученых, создавать лаборатории коллективного пользования для совместных научных исследований. Поэтому считаю правильным ввести новую форму грантового финансирования развития научной инфраструктуры, при которой право использовать приобретенное оборудование будет предоставлено и другим научным организациям, - сказал президент.

По его словам, существующие нормы государственных закупок создают серьезные бюрократические барьеры при реализации научных проектов.

"Это в свою очередь негативно влияет на сроки и качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Полагаю, что у государственных НИИ и вузов должна быть возможность проводить эту работу без применения норм государственных закупок", - заявил Токаев.

Как он отметил, огромная роль в новой модели развития науки отводится Национальной академии наук.

"Недавно это учреждение получило статус при президенте. Решены вопросы с финансированием, академикам назначены пожизненные стипендии. Однако скажу прямо и откровенно: у нас стало очень много академиков, причем некоторые из которых не имеют никакого отношения к науке. Вроде человек – академик, а его вклад в развитие науки абсолютно никому не известен. Серьезные сомнения вызывают как научные познания таких академиков, так и их достижения. Это, в свою очередь, подрывает авторитет Академии. Поэтому новому руководству Академии стоит обратить самое пристальное внимание на эту актуальную проблему. Авторитет и статус Национальной академии наук должны быть безупречными. Нужно всегда помнить одну истину. Быть настоящим ученым – это не значит обладать званиями академика или доктора, а значит отдавать все свои силы научным исследованиям и приносить пользу обществу. Поэтому в работе Национальной академии наук должны произойти кардинальные изменения", - заключил глава государства.

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