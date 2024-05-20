Токаев утвердил поправки в закон о транспортировке российской нефти в Китай

Указы и распоряжения, Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Соглашение о транспортировке российской нефти в Китай продлили еще на 10 лет. Также Казахстан повысил тарифы на транспортировку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Протокол направлен на уточнение компетентных органов сторон, объемов российской нефти, подлежащей долгосрочной транспортировке, а также направлений транспортировки.

При этом, стоит отметить, Казахстан получает ряд преимуществ от реализации данного документа.

Первое – Казахстан получает возможность реализовать собственную нефть путем замещения российской нефти.

Второе – за транспортировку российской нефти через Казахстан в страну ежегодно поступит 171 миллион долларов США. За 10 лет - 1,7 млрд долларов США.

Третье – загружаются производственные мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.

Текст закона публикуется в печати.

 

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