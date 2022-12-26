Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения

Президент
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Текст документа публикуется в печати.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 1 кодекс и 13 законов и подразумевают увеличение возраста молодежи до 35 лет, законодательное закрепление понятий «индекс развития молодежи», «социальные услуги молодежи», «временно неустроенная молодежь», «специалист по работе с молодежью», «молодежные трудовые отряды», расширение функций молодежных ресурсных центров.

Также предусматривается включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи, включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи.

Кроме того, закреплено увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года, поэтапное увеличение размера базовой пенсии, повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП, а также повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода и монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи.

Также предусматривается исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.

Текст закона публикуется в печати.

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