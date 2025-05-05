Токаев вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и силовикам

Президент,Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доблестных предков

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акоду

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.

– Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа. Наши отважные предки силой оружия и величием духа защищали бескрайние земли Великой степи. Не зря говорят, что в героях воплощаются лучшие качества народа. Действительно, традиции воинской славы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов. Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу.  Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доблестных предков.

– Вооруженные силы надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны. Правоохранительные структуры поддерживают законность и порядок, а специальные органы обеспечивают национальную безопасность. Нелегкий труд спасателей направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии. Казахстан – мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами. Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент, – подчеркнул он.

По словам Президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.

– Наши войска оснащаются передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы. Постоянно повышается слаженность и боевая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов гражданской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства. Обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка – ответственная и благородная миссия. Она требует высокого профессионализма, полной отдачи, непоколебимой верности долгу и присяге. Военнослужащие, спасатели и сотрудники силовых органов должны быть примером верного служения Отечеству для подрастающего поколения и всех граждан нашей страны, – подытожил Глава государства.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.

Так, указом Президента, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка, награждены:

орденом «Барыс» I степени - Нурдаулетов Гизат Дауренбекович – Секретарь Совета Безопасности РК;

орденом «Даңқ» I степени - Кожаев Марат Шадетханович – депутат Сената Парламента РК;

орденом «Даңқ» II степени

Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности РК;

Балтабеков Ансаган Скендерович – заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией РК;

Жусупов Сакен Саутбайулы – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК;

Койгелдиев Галымжан Мамбетович – заместитель Генерального Прокурора РК;

орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова

Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы – Председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

Хусаинов Олжас Сагындыкулы – начальник департамента Министерства обороны РК;

Цой Олег Владимирович – начальник департамента Министерства внутренних дел РК;

орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы

Элиманов Жанат Калдыбекович – Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;

Акылов Еркын Бекетович – начальник департамента Комитета национальной безопасности РК;

Әмірхан Талғат Әмірханұлы – начальник Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны РК;

Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич – заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу;

Молдабаев Кайрат Бекзатович – заместитель начальника управления Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны;

Мустафин Айбек Мамытбекович – следователь по особо важным делам Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы;

Финансов Максим Николаевич – руководитель управления Агентства РК по финансовому мониторингу;

Шабер Виталий Николаевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры РК;

орденом «Құрмет»

Камалов Алпамыс Амиргалиевич – генеральный директор АО «Казавиаспас» МЧС РК;

Карипова Айнагуль Тукеновна – заместитель руководителя службы Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

медалью «Ерлігі үшін»

Ескалиев Ержан Кенесович – командир отделения специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау ДЧС Атырауской области МЧС РК;

Жұманбек Зарина Қайратқызы – старший научный сотрудник Академии управления МВД РК;

Казиханов Дамир Дуйсенбаевич – командир взвода ДП ЗКО МВД РК;

Тащанов Асет Камажанович – командир отделения пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды ДЧС Карагандинской области МЧС РК;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Алхамов Абылайхан Ерталапулы – старший оперуполномоченный КНБ РК;

Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы – командир танка войсковой части 25744 Министерства обороны РК;

Кангозина Ольга Сергеевна – оперуполномоченный ДП СКО МВД РК;

Мейрбаев Руслан Серикович – фельдшер войсковой части 28738 Министерства обороны РК;

Токанов Бекзат Шамшиденович – начальник отдела Службы охраны Президента РК Службы государственной охраны;

Туленгитов Мирлан Айтказинович – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;

Умаргалиев Даурен Батыргалиевич – первый заместитель прокурора ЗКО;

присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Байкадамовой Алуа Бахитжановне – временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра ВС РК – начальника музея «Боевой славы».

#Токаев #госнаграды #вручение #звания

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