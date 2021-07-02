Президент
Токаев встретился с олимпийской командой Казахстана
Накануне предстоящих летних XXXII Олимпийских игр в Токио состоялась традиционная встреча Главы государства  с членами национальной сборной Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.  

Основная часть спортсменов участвовала во встрече посредством телемоста из олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области, где проходят заключительные сборы перед отправкой в Токио.

Выступая перед олимпийцами, Президент отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях – почетная задача, большая честь и ответственность.

Глава государства напомнил, что за годы Независимости Казахстан завоевал 71 олимпийскую награду, в том числе 16 золотых медалей, за этот период в стране построено более ста крупных спортивных объектов, 16 из которых – международного уровня.



Как сказал Касым-Жомарт Токаев, Олимпийский огонь, который будет зажжен в Токио в столь сложный период, станет для всего человечества символом борьбы с глобальной пандемией. Президент отметил, что длительные локдауны почти во всех странах мира нанесли чувствительный удар по привычному ритму жизни.

"Каждому из вас пришлось проявить настоящий чемпионский характер, чтобы укрепить свои лидерские позиции на международном уровне и получить заветные олимпийские лицензии. В этих непростых условиях вы неукоснительно следовали строгому спортивному режиму самоограничений, подавая позитивный пример ответственного поведения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент не сомневается в том, что мощная энергия поддержки казахстанцев будет сопровождать наших спортсменов на протяжении всей Олимпиады.

"В год 30-летия Независимости места на олимпийском пьедестале станут не только вашим личным достижением, но и триумфом всей нации. Они воодушевят тысячи молодых сердец заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и твердо следовать своей цели", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



В своем выступлении Глава государства назвал в качестве приоритета развитие массового и детско-юношеского спорта.

"Именно на этой базе мы улучшим здоровье нации и воспитаем новое поколение олимпиоников – спортивных звезд, которыми будет гордиться вся страна. Такая политика придаст мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов, создаст реальные стимулы для детских тренеров и поможет выявить новую плеяду одаренных атлетов", – считает он.



Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что в Токио наши спортсмены покажут свои рекордные результаты и усилят позиции страны среди ведущих спортивных держав мира.

Глава государства также высоко оценил вклад тренеров в спортивные достижения Казахстана. Как считает Президент, за каждым триумфом атлетов стоит кропотливый, самоотверженный труд наставников, который зачастую остается вне софитов и камер.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев впервые вручил Государственный флаг Республики Казахстан сразу двум знаменосцам – олимпийской чемпионке по легкой атлетике Ольге Рыпаковой и серебряному призеру чемпионата мира по боксу Камшыбеку Кункабаеву.



От имени национальной сборной Ольга Рыпакова выразила благодарность Главе государства за теплый прием и добрые пожелания.

"Ваше напутствие – это мощная поддержка для нас. Мы чувствуем неподдельную любовь нашего народа, а также понимаем возложенную на нас ответственность. Мы приложим все свои силы и умения, чтобы достойно представить нашу Родину", – сказала Ольга Рыпакова.



Боксер Камшыбек Кункабаев пообещал Президенту, что команда сделает все, чтобы оправдать доверие казахстанцев.

"Это большая честь и ответственность получить флаг нашей страны из Ваших рук. Мы сделаем все, чтобы этот флаг, священный для олимпийцев символ, как можно чаще поднимался в Токио, чтобы там звучал наш гимн", – отметил капитан сборной Казахстана по боксу.


















Популярное

Все
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Знание языка – большое преимущество
«Метаморфозы» творчества
Косшы: статус города и реалии пригорода
Перспективы евразийской интеграции
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
Формула успеха академика Мамырова
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
Референдум-2022: время активной информационной работы
В контексте партнерства и добрососедства
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
На Совете по этике оказался после общения с населением аким в Павлодарской области
Эхо «большого террора»
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
Справедливость будет восстановлена
Пещера Махамбета и другие открытия
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Президент , Общество
Президент поздравил с 85-летием государственного и обществе…
Президент
Касым-Жомарт Токаев посетил открытие филиала КазНУ имени Ал…
Президент
Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Абаю К…
Президент
Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]