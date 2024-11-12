Токаев встретился с президентом Гвинеи-Бисау

На полях 29-й конференции ООН по изменению климата Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Умару Сисоку Эмбало, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент назвал Гвинею-Бисау одним из значимых партнеров Казахстана на африканском континенте. Он также подтвердил стремление Астаны к укреплению дружеских связей и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является открытой страной, придерживающейся миролюбивой политики и обладающей самой крупной экономикой в регионе. Он подчеркнул, что перед двумя странами открываются хорошие перспективы для партнерства.

По мнению главы государства, несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Гвинея-Бисау могут развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, логистики и информационно-коммуникационных технологий.

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность президенту Казахстана за возможность обсудить развитие двусторонних отношений. В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время.