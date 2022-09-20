Токаев встретился с Президентом Международного комитета Красного Креста

На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел встречу с Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации.

Петер Маурер поблагодарил Президента Казахстана за высокую оценку его деятельности. Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.

Кроме того, на полях сессии Генассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев пообщался с Королем Иордании Абдаллой II.