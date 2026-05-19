Токаев выразил благодарность руководству ЮНЕСКО за поддержку инициатив страны

В Астане с участием Президента проходит международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность»

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что это – одна из важнейших страниц в летописи нашей страны и всего человечества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Основная задача симпозиума, который продлится несколько дней, – укрепление связей с мировым научным сообществом для систематического и всестороннего комплексного анализа данного вопроса. В этой связи, хотел бы выразить огромную благодарность руководству ЮНЕСКО за поддержку инициативы нашей страны. Выражаю признательность бывшему генеральному директору ЮНЕСКО г-же Одрэ Азуле, которая присутствует на сегодняшнем форуме. Мы высоко ценим Ваш значительный вклад в укрепление партнерства между Казахстаном и ЮНЕСКО», – сказал Президент.

Проведение данного мероприятия под эгидой столь авторитетной международной организации подчеркивает глобальную историческую значимость наследия Золотой Орды». В сегодняшнем симпозиуме участвует делегация во главе с высоким представителем ЮНЕСКО, директором Центра всемирного наследия г-ном Лазаром Элунду Ассомо. Б

Как отметил Президент, благодаря поддержке Организации наша страна реализовала множество важных инициатив. Наглядным результатом этого сотрудничества стало включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО таких знаковых объектов, как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, петроглифы Тамгалы, а также ряд древних городищ

Также он добавил, что была проделана масштабная работа по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия Казахстана.