Также Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленному им плану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира, – отметил Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам переговоров с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.