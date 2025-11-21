Токаев выразил поддержку усилиям Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине
139
Также Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира
Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленному им плану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира, – отметил Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам переговоров с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.