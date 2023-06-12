Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии в связи с кончиной Сильвио Берлускони
224
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии Джорджии Мелони, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Кабинета министров Италии Джорджии Мелони в связи с кончиной видного государственного деятеля, бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.
В телеграмме глава нашего государства отметил выдающиеся заслуги Сильвио Берлускони, внесшего значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и Италией.
Напомним, сегодня на 87-м году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.