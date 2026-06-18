Токаев высказался об уголовной ответственности за насилие в отношении медработников

Как он отметил, это решение полностью соответствует принципу «Закон и Порядок»
В Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. В ходе своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о привлечении к уголовной ответственности применивших насилие в отношении медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz
- В системе здравоохранения трудятся более 280 тысяч специалистов. Приоритетной задачей остается повышение их статуса и укрепление авторитета. Строгий контроль за безопасностью врачей – предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника. В связи с этим в начале этого года я подписал закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников. Это решение полностью соответствует принципу «Закон и Порядок», который прочно утверждается в нашем обществе, - сказал Президент.
Также он рассказал о мерах социальной поддержки медицинских работников.
- В целом, государство наряду с обеспечением правовой защиты медицинских работников уделяет большое внимание улучшению их социального положения. За последние три года объем государственной поддержки специалистов отрасли увеличился в 7 раз. Поэтапно повышается заработная плата медицинских работников. Только в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 33 миллиарда тенге. Реализация данных инициатив позволила стабилизировать кадровый состав системы здравоохранения. Кроме того, особая поддержка в виде единовременных выплат оказывается врачам, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Так, в прошлом году 530 специалистам было выделено в общей сложности 4,5 миллиарда тенге, - добавил Токаев.