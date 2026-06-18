Токаев высказался об уголовной ответственности за насилие в отношении медработников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. В ходе своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о привлечении к уголовной ответственности применивших насилие в отношении медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz

- В системе здравоохранения трудятся более 280 тысяч специалистов. Приоритетной задачей остается повышение их статуса и укрепление авторитета. Строгий контроль за безопасностью врачей – предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника. В связи с этим в начале этого года я подписал закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников. Это решение полностью соответствует принципу «Закон и Порядок», который прочно утверждается в нашем обществе, - сказал Президент.

Также он рассказал о мерах социальной поддержки медицинских работников.