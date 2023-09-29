Токаев высказался за расширение связей между ЦА и Германией

В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов и программ по изучению немецкого языка.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Обращаясь к участникам саммита, глава государства отметил, что инициатива диалога «C5 + Германия» способна придать мощный импульс взаимной кооперации между странами.

Касым-Жомарт Токаев представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики.

В ходе встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике. Участники обсудили повестку, связанную с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. По мнению президента Казахстана, для региона очень важен опыт Германии в решении указанных проблем.

Главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского Союза. Была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.

В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.

Кроме того, глава государства высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией. В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.

В ходе встречи также выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.