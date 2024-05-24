Токаев выступил на Казахско-сингапурском форуме ректоров

Касым-Жомарт Токаев принял участие в Казахско-сингапурском форуме ректоров «Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Приветствуя участников форума, глава государства отметил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики Казахстана.

"Сегодняшний форум является важной вехой в нашем сотрудничестве. Он призван вывести казахско-сингапурское взаимодействие в сфере образования и научных исследований на более высокий уровень. Вчера я провел очень содержательные переговоры с президентом и премьер-министром Сингапура по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, включая сферы науки, образования и контакты между людьми. Переход Казахстана к более прозрачной и устойчивой рыночной экономике требует динамичных, устойчивых образовательных стандартов и цифровой трансформации", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность последовательного подхода Казахстана к открытию филиалов ведущих университетов в нашей стране и развитию исследовательского партнерства с зарубежными институтами.

"За последние несколько лет мы создали стратегические альянсы с 19 престижными университетами. Американские, британские, российские и немецкие университеты уже открыли свои филиалы в нашей стране. Китайские, турецкие, итальянские и другие университеты также проявляют большой интерес к Казахстану", – сказал президент.

Он сообщил, что накануне был подписан меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между профильными ведомствами двух стран.

"Эту динамику продолжит принятие ряда других документов, включая Меморандум о взаимопонимании с Наньянгским технологическим университетом. Он направлен на сотрудничество в области управления водными ресурсами – эта тема имеет огромное значение для Казахстана. Вода – жизненно важный ресурс, влияющий на все аспекты нашей жизни – от сельского хозяйства до промышленности, от здравоохранения до окружающей среды. Эффективное управление водными ресурсами имеет решающее значение для устойчивого развития и экономической стабильности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было сказано, что Казахстан в рамках программы «Болашак» стремится направлять своих исследователей и ученых в Сингапур. По словам президента, за время существования этой программы более 12 тысяч казахстанских студентов получили возможность обучаться в лучших университетах мира, 72 из них – в Сингапуре.

"Надеюсь, что еще больше студентов из Казахстана получат возможность приобрести опыт и знания в вашей прекрасной стране. Ежегодно мы выделяем 500 стипендий на проведение исследований. С нетерпением ждем увеличения числа казахстанских ученых в Сингапуре. Образование и наука – краеугольные камни прогресса и инноваций. Инвестируя в эти сферы, мы проявляем заботу о своем будущем. Наше партнерство с Сингапуром является свидетельством того, как международное сотрудничество способствует прогрессу и создает возможности для наших народов", – подчеркнул в завершение своей речи лидер Казахстана.

На форуме также выступили министр образования Сингапура Мохаммад Малики Осман и президент Национального университета Сингапура профессор Тан Энг Чие.

В мероприятии приняли участие более 150 представителей высших учебных заведений и научных центров Казахстана и Сингапура.