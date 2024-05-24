Токаев выступил на Казахско-сингапурском форуме ректоров

Международное сотрудничество, Образование, Президент, Наука
132
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял участие в Казахско-сингапурском форуме ректоров «Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Приветствуя участников форума, глава государства отметил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики Казахстана.

"Сегодняшний форум является важной вехой в нашем сотрудничестве. Он призван вывести казахско-сингапурское взаимодействие в сфере образования и научных исследований на более высокий уровень. Вчера я провел очень содержательные переговоры с президентом и премьер-министром Сингапура по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, включая сферы науки, образования и контакты между людьми. Переход Казахстана к более прозрачной и устойчивой рыночной экономике требует динамичных, устойчивых образовательных стандартов и цифровой трансформации", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность последовательного подхода Казахстана к открытию филиалов ведущих университетов в нашей стране и развитию исследовательского партнерства с зарубежными институтами.

"За последние несколько лет мы создали стратегические альянсы с 19 престижными университетами. Американские, британские, российские и немецкие университеты уже открыли свои филиалы в нашей стране. Китайские, турецкие, итальянские и другие университеты также проявляют большой интерес к Казахстану", – сказал президент.

Он сообщил, что накануне был подписан меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между профильными ведомствами двух стран.

"Эту динамику продолжит принятие ряда других документов, включая Меморандум о взаимопонимании с Наньянгским технологическим университетом. Он направлен на сотрудничество в области управления водными ресурсами – эта тема имеет огромное значение для Казахстана. Вода – жизненно важный ресурс, влияющий на все аспекты нашей жизни – от сельского хозяйства до промышленности, от здравоохранения до окружающей среды. Эффективное управление водными ресурсами имеет решающее значение для устойчивого развития и экономической стабильности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было сказано, что Казахстан в рамках программы «Болашак» стремится направлять своих исследователей и ученых в Сингапур. По словам президента, за время существования этой программы более 12 тысяч казахстанских студентов получили возможность обучаться в лучших университетах мира, 72 из них – в Сингапуре.

"Надеюсь, что еще больше студентов из Казахстана получат возможность приобрести опыт и знания в вашей прекрасной стране. Ежегодно мы выделяем 500 стипендий на проведение исследований. С нетерпением ждем увеличения числа казахстанских ученых в Сингапуре. Образование и наука – краеугольные камни прогресса и инноваций. Инвестируя в эти сферы, мы проявляем заботу о своем будущем. Наше партнерство с Сингапуром является свидетельством того, как международное сотрудничество способствует прогрессу и создает возможности для наших народов", – подчеркнул в завершение своей речи лидер Казахстана.

На форуме также выступили министр образования Сингапура Мохаммад Малики Осман и президент Национального университета Сингапура профессор Тан Энг Чие.

В мероприятии приняли участие более 150 представителей высших учебных заведений и научных центров Казахстана и Сингапура.

#Токаев #выступление #Сингапур #форум #ректоры

Популярное

Все
Забег Tau Jarys: 1 300 участников из 18 стран покорили алматинские горы
В фигурном катании появятся новые имена
Покорять горы и реки с «Джунгарией»
Открыть двери в чудесный мир кино
Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк
Он заложил фундамент казахстанской археологии
Писатель из Англии чувствует себя казахстанцем
Незакрытая тюрьма. Как Тарас Шевченко провел семь лет в ссылке в Казахстане
Спасатели приступили к мониторингу моренных озер
Изучение казахского омолаживает мозг
Активисты разъясняют предпринимателям, как правильно оформлять вывески, меню и прейскуранты на государственном языке
У лудомана жизнь – игра. Лечение зависимости требует индивидуального подхода
Сирот и особенных детей учат азам будущей профессии
Мегамост шагает через рукотворное море
Порядка двух миллиардов долларов привлекут в промышленность Шымкента
Более 200 человек эвакуировали из-за паводка в Атырауской области
Законопроект по борьбе с наркопреступностью обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе
Жители 60 аварийных домов в Астане переедут в новые квартиры в этом году
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Сенаторы вернули в Мажилис закон о снижении закредитованности населения с рядом поправок
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
Президент назначил акима Мангистауской области
Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Китайские грузовики впервые отправили паромом из Актау в Ев…
Быстрое разрушение глобальной архитектуры безопасности отме…
Токаев провел встречу со старшим министром Сингапура
Токаев: Мы никогда не будем колебаться в вопросах защиты ин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]