В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за инициативу созыва сегодняшней исторической встречи и теплое радушие, передает Kazpravda.kz
"Проведение такого важного форума в Токио – уникальном по уровню своего развития мегаполисе – событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ёрико Кавагучи инициировала создание Диалога «Центральная Азия – Япония». Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами", – заявил президент Казахстана.
По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.
"Казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа. Японская философия зиждется на ценностях согласия, сдержанности, мудрости, и это импонирует казахскому народу. Еще в VII веке принц Сётоку говорил о гармонии как о высшей ценности, призывая к единству и сотрудничеству. Япония вступила в историческую эпоху «Рэйва» – «Прекрасной гармонии». Нынешние взаимоотношения Японии со странами Центральной Азии уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим Шелковым путем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.