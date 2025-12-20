Фото: Акорда

"Проведение такого важного форума в Токио – уникальном по уровню своего развития мегаполисе – событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ёрико Кавагучи инициировала создание Диалога «Центральная Азия – Япония». Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами", – заявил президент Казахстана.

По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.