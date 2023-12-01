Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Дубае – самое главное

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на Всемирном климатическом саммите, который проходит в рамках Конференции ООН по изменению климата в Дубае (ОАЭ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента

Фото: akorda.kz

Глава Казахстана в своем выступлении подчеркнул, что сегодня половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата.

«Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны. Постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности также усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв ООН принять конкретные действия, направленные на сохранение окружающей среды для будущих поколений, и подчеркнул, что Казахстан стал первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.

По его словам, принятый в Казахстане Экологический кодекс будет способствовать всесторонней адаптации «зеленых» технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

«Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства «зеленого» водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал. Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43% мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе», – отметил глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, в том числе редкоземельные, станут незаменимы по мере декарбонизации мира. В этой связи президент заявил о готовности Казахстана стать основным поставщиком таких минералов переходного периода.

Он также заявил, что наша страна активно поддерживает частные «зеленые» инициативы, и привел в пример отечественную Ассоциацию упаковщиков, которая работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии.

Глава государства напомнил, что сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. В связи с этим он сообщил о решении Казахстана присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

Кроме того, президент проинформировал о стремлении Казахстана решить масштабную проблему угля в странах нашего региона путем реализации Партнерства по справедливому энергетическому переходу в нашей стране и призвал друзей и партнеров поддержать Казахстан в этом деле.

«В более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ. Но финансирование – это только первое препятствие. Даже если мы успешно ограничим повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям», – считает глава государства.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев призвал международное сообщество выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря – некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире.

«Казахстан примет председательство в фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этого вопроса. Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического Саммита «Единая вода» на полях следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Основываясь на успешных результатах COP 28, состоявшегося на этой неделе, приглашаю участвующие государства на Международный форум Астана в июне 2024 года. Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29. Чтобы придать импульс действиям по защите климата в Центральной Азии, мы также решили созвать Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН», – подчеркнул президент Казахстана.

Подытоживая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев заявил, что чрезвычайная климатическая ситуация – это глобальный кризис, который требует глобального ответа, и только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис.

На саммите также выступили лидеры более 40 государств, руководители международных и региональных организаций.