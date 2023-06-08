Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

В качестве спикеров на форуме также выступят президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

Также под председательством главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.

Кроме того, президент проведет встречи с:

– директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;

– президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;

– президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой;

– вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани;

– главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвидом Ливингстоном;

– главным исполнительным директором компании ENI Клаудио Дескальци.