Токаев выступит в сингапурском институте на тему региональной безопасности

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства встретился со старшим министром – координирующим министром по национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Тео Чи Хин обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.

Президент сообщил, что Астана готова открыть новую главу в двустороннем партнерстве, основанном на доверительном диалоге и прочных торговых и инвестиционных связях.

Глава государства подчеркнул, что для него большая честь выступить сегодня с 46-й Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Старший министр Тео Чи Хин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за посещение Института исследований Юго-Восточной Азии. Он отметил актуальность лекции президента Казахстана для изучения социально-политических тенденций, проблем безопасности и экономических событий в регионе.

Собеседники также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.

В завершение встречи глава государства оставил автограф в написанной им книге «Преодоление. Очерки дипломата» на английском языке, которую Тео Чи Хин ранее привез из Казахстана.
 

#сотрудничество #президент #Сингапур #дипломатия

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