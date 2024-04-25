Токаев заявил о нетерпимости к попыткам дискриминации

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«На фоне тревожных событий в мире, мы, как нация, должны быть как никогда едины в своих намерениях и устремлениях. Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве», - сказал он на заседании АНК.

Для многих стран актуальным был и остается языковой вопрос. Исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране. Казахстан здесь не исключение.