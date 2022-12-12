Токаев заявил об историческом максимуме инфляции за 14 лет

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с начала года рост экономики страны замедлился, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов», - сказал глава государства на расширенном заседании Правительства.

По его данным, за 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. При этом инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.

«Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.