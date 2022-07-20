Токаев, Жапаров и Мирзиёев посетили культурный центр "Дордой Номад"

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров и Узбекистана – Шавкат Мирзиёев посетили культурный центр "Дордой Номад", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



Главам государствам показали специально организованные игры кочевников. Каскадеры продемонстрировали выездку скакунов и другие представления.



Лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана также ознакомились с работой "Аллеи ремесленников", где была представлена продукция местных мастеров.