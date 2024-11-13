Токаева пригласили в Хорватию

Глава государства провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Лидеры двух стран рассмотрели состояние двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Основное внимание собеседники уделили реализации совместных инвестиционных проектов в энергетическом секторе. Глава нашего государства выразил поддержку хорватским компаниям, которые ведут бизнес в Казахстане. Кроме того, обсуждены перспективы упрощения визового режима.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу принять участие во втором Международном форуме Астана, который состоится в следующем году. Андрей Пленкович также предложил президенту Казахстана посетить Хорватию.