Токаеву доложили о работе КНБ за прошлый год

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных итогах работы ведомства в 2023 году и планах на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ в прошлом году на ранней стадии предотвращено 2 теракта в стране и 3 акции совместно с зарубежными спецслужбами на территории иностранных государств. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 43 человека. В течение года при координации Комитета проведено 208 командно-штабных и 196 оперативно-тактических антитеррористических учений.

Ермек Сагимбаев сообщил о результатах работы по обеспечению экономической безопасности и противодействию системной коррупции. Совокупный эффект от принятых мер превысил 1,5 трлн тенге, в том числе инициировано возвращение в госбюджет свыше 680 млрд тенге.

Кроме того, доведено о пресечении совместно с МВД деятельности 15 организованных преступных групп, а также изъятии 681 единицы оружия и более 85 тысяч боеприпасов.

На участке противодействия наркобизнесу ликвидировано 36 лабораторий, пресечено 34 международных и 32 региональных наркоканалов, изъято 3,6 тонн наркотиков.

Ряд операций реализован КНБ совместно с зарубежными партнерами в рамках международного сотрудничества.

В сфере охраны государственной границы задержано свыше 31 тысячи правонарушителей, пресечено 739 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков, а также перемещение валюты и золота на сумму 11,7 млрд тенге и товаров на сумму 12,6 млрд тенге.

Техническими подразделениями КНБ отражены 86,3 млн кибератак и 2156 DDoS-атак на ресурсы государственных органов и стратегически важных объектов инфраструктуры страны.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

 

#КНБ #Токаев #работа #Сагимбаев

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