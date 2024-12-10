Токаеву показали применение искусственного интеллекта в работе полиции Актобе

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел здание Центра оперативного управления департамента полиции Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Объект обеспечивает круглосуточный мониторинг ситуации на местности в режиме реального времени с помощью порядка 15 тысяч видеокамер. В оперативном зале центра работают 32 инспектора и 3 оператора горячей линии «102».

Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов доложил Касым-Жомарту Токаеву об использовании цифровых решений в работе полиции. В настоящее время в Актюбинской области действуют 5 центров оперативного управления, благодаря которым выявлено 1,8 тыс. уголовных правонарушений и 187 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Президент также был проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей. Данные технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.

Глава государства обратил внимание на важность обеспечения верховенства Закона и Порядка в обществе и подчеркнул необходимость продолжения работы в данном направлении.

Как сообщалось ранее, президент находится с рабочей поездкой в Актюбинской области. 

#Токаев #полиция #Актюбинская область

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