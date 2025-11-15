Токаеву вручена высшая государственная награда Узбекистана

Президент
26

Президент Шавкат Мирзиёев наградил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом «Олий Даражали Дустлик» («Дружба высшей степени»), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава нашего государства отметил, что воспринимает этот жест как выражение глубокого уважения не только к нему лично, но и ко всему народу Казахстана. Президент подчеркнул, что высоко ценит вклад узбекского лидера в укрепление дружбы и добрососедства между двумя странами.

"Эта высокая награда олицетворяет идеалы дружбы, мира и уважения – ценности, близкие сердцам казахстанцев и созвучные духу узбекского народа. Название ордена точно отражает суть отношений между нашими странами. Дружба Казахстана и Узбекистана – это бесценные достояние, которое мы бережно храним и развиваем во имя благополучия наших братских народов. Уверен, благодаря совместным неустанным усилиям казахско-узбекское стратегическое партнерство и союзничество будет неизменно наполняться новым содержанием. Великие Абай и Навои, каждый по-своему воспевая высокие идеалы дружбы, оставили нам бесценное заветы, что доверие делает народы ближе, а взаимное уважение – сильнее. Следуя этим наставлениям, мы придаем особое значение укреплению нашего братского союза с Узбекистаном", – заявил он.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Шавкат Мирзиёев

