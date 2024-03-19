Тонул на глазах у публики

В тот день на мегаполис обрушилась снежная буря такой силы, что предотвратить ее не хватило бы сил ни магам, ни волшебникам. Вот и иллюзионистам, приглашенным на творческий ивент в Алматы, ничего не оставалось, как дожидаться зрителей, застигнутых непогодой в пути. После 40-минутной задержки представление все-таки началось и дальше продолжилось буквально на одном дыхании.

Организаторы фестиваля как будто намеревались собрать воедино все виды иллюзионизма: фокусы, построенные на ловкости рук и с использованием специальной аппаратуры, а также основанные на уникальных способностях организма, превышающих обычный человеческий ресурс. Артисты же стремились к одной цели – как можно удачнее создать иллюзию нарушения естественных законов природы, и это, пожалуй, единственный случай, когда обманутые оставались абсолютно довольны результатом.

Показать свое владение различными техниками и трюками собрались десять участников из разных стран, в том числе из России, Беларуси, Узбекистана, Франции и, конечно же, Казахстана.

– Этим фестивалем мы с командой ставили задачу популяризировать мастерство казахстанских иллюзионистов, – отметил член жюри Карим Мутурганов. – Нам не хватает школы для подготовки клоунов и фокусников, Казахстану нужны молодые цирковые кадры. Сейчас очень востребован формат «цирк на сцене», о котором я давно говорю. Цирковой коллектив может выступать в домах культуры, на небольших площадках, и это экономически выгодно.

Сценический «прокат» шоу иллюзионистов слова маэстро удачно поддержал. Вместительный зал Дворца Республики был полон зрителей, среди которых особенно много было детей.

Французский фокусник Даниель Санкин представил зрителям трогательную философскую историю, поддержанную иллюминацией и трюками появления-исчезновения предметов, а российский артист Илья Ильин со своей помощницей раскрасили фестивальную сцену множеством зонтиков, цветов и конфетти, берущихся из ниоткуда. Зажигательным, темпераментным и по-настоящему магическим получилось выступление команды «Алекс Majestic», которые так и норовили искромсать острыми предметами своих ассистенток.

На грани возможного получился номер казахстанца Торехана Жуманова, которому давно не дает покоя слава Гарри Гудини: тот постоянно испытывал себя, опускаясь скованным на дно всяких сосудов и водоемов. Торехан тоже погрузился в куб с водой и провел там три минуты, открывая замки с помощью отмычек. После опасного трюка артист рассказал, что свой номер он готовил на протяжении года, а самим искусством занимается 15 лет, учился и тренировался самостоятельно. Кстати, на тот случай, если отмычку заест в скважине, у артиста заготовлен план Б, для того чтобы выбраться из заточения.

Обладателем Гран-при Almaty Magic Festival стал казахстанец Темирлан Ескенов с номером «Смертельные пики», а приз зрительских симпатий достался проекту «Алекс Majestic». Следующий фестиваль магов и факиров планируется провести в следующем году.