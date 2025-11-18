Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области

Закон и Порядок
57
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сумма аванса оставалась невозвращённой более года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Актюбинской области за 2025 год в доход государства взыскала более 1 млрд тенге. Средства возвращены за счет исполнения гарантийных обязательств по государственным контрактам, обеспечений и неустоек по договорам государственных закупок, погашения налоговой недоимки, сообщает Kazpravda.kz 

Так, к примеру, между Управлением строительства области и ТОО «MIR-A Construction» был заключён договор на строительство учебно-тренировочной базы из зданий модульного типа в селе Матай Байганинского района.

В рамках исполнения договора подрядчику перечислен авансовый платёж в размере 288 млн тенге.

Впоследствии договор расторгнут в одностороннем порядке, однако сумма аванса оставалась невозвращённой более года.

Благодаря принятым мерам деньги были взысканы и возвращены в доход государства. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле органов прокуратуры. 

#Актюбинская область #строительство #прокуратура #договор #ТОО

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
На службе согласия и единства
Дроны на службе
Успех мергенов в Каире
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Фольклорных дел мастер
Бюро Сената
Работа над четвертым томом продолжается
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Астана – драйвер туристической отрасли
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Идет борьба за лидерство
Когда дому требуется новое «пальто»
От переквалификации – к стабильной занятости
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Отличный старт
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Фальшивые ветсправки выдавали в Костанайской области
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с…
Интернет-магазин наркотиков с криптооплатой разоблачен в Па…
Дроны на службе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]