Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Актюбинской области за 2025 год в доход государства взыскала более 1 млрд тенге. Средства возвращены за счет исполнения гарантийных обязательств по государственным контрактам, обеспечений и неустоек по договорам государственных закупок, погашения налоговой недоимки, сообщает Kazpravda.kz

Так, к примеру, между Управлением строительства области и ТОО «MIR-A Construction» был заключён договор на строительство учебно-тренировочной базы из зданий модульного типа в селе Матай Байганинского района.

В рамках исполнения договора подрядчику перечислен авансовый платёж в размере 288 млн тенге.

Впоследствии договор расторгнут в одностороннем порядке, однако сумма аванса оставалась невозвращённой более года.

Благодаря принятым мерам деньги были взысканы и возвращены в доход государства. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.