ТОП-10 популярных казахстанских имен 2023 года назвали статистики

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По данным Бюро нацстатистики, по сравнению с 2022 годом шорт-лист популярных в стране имен не сильно изменился, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба Бюро нацстатистики

В бюро пришли к выводу, что список ТОП-10 имен для девочек остался прежним, а вот среди мальчиков имя Хамза вошло в первую десятку, заменив имя Рамазан.

Так, мальчиков чаще всего называют именами Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсултан, Алан, Али, Нурислам, Мухаммад, Хамза.

А девочек нарекают Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

"Если сравнить нынешний список с 2013 годом, то имена Алихан, Амир и Нурислам по-прежнему популярны среди мальчиков. Для девочек имена Аиша и Амина также остаются популярными на протяжении последнего десятилетия", - рассказали в бюро. 

Также статистики напомнили о самых популярных именах 2013 года: Ерасыл, Алихан,Санжар, Нурасыл, Мирас, Артем, Нурислам, Амир, Арсен, Рамазан, Айзере, Айару, Каусар, Инжу, Айша, Аружан, Аяулым, Амина, Инкар, Диана.

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