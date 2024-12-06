Tоп-5 месторождений подземных вод Казахстана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Алматинское месторождение

Разведано для обеспечения города Алматы хозяйственно- питьевой водой и обеспечения промышленных предприятий технической водой. Минерализация – до 0,5-0,6 граммов на литр, качество воды хорошее и соответствует требованиям «питьевой». Прогнозируемый объем подземных вод по категории «А» – 457 тысяч кубометров. На сегодня из месторождения добывается 200 тысяч кубометров воды в сутки.

Месторождение подземных вод «кокжиде»

Расположено в 95 км от города Эмба Актюбинской области. Подземная вода используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. На сегодня в сутки добывается 7,84 тысяч кубометров воды. Расчетный срок эксплуатации месторождения – 27 лет. Прогнозируемый объем запасов подземных вод по категориям «А+В+С1» составляет 196,5 тысяч кубометров в сутки.

Талгарское месторождение

Расположено в 30 км к востоку от Алматы. Разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Алматы. Объем подземных вод по категориям «А+В+С1» утвержден в размере 989,28 тысяч кубометров в сутки.



Меркенское месторождение

Расположено на северном склоне Кыргызского хребта между селами Мерке и Новоскресенское. Разведано в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения и полива земель районного центра – города Мерке и прилегающих населенных пунктов. Запасы подземных вод утверждены по категориям «А+В+С1» в объеме 770 тысяч кубометров в сутки.



Кениякское месторождение

Расположено в 11 км от поселка Кенкияк в Актюбинской области. Подземная вода используется для питьевого водоснабжения и технического водоснабжения промышленных предприятий. На сегодня в сутки добывается 1,442 кубометра воды. Прогнозируемый запас воды по категориям «А+В» – 5 тысяч кубометров в сутки.