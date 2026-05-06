Топ-менеджер автосалона обманул клиентов и свою компанию в Таразе

Закон и Порядок

Экс-глава отдела продаж автосалона, 25-летний житель Тараза обманул клиентку, пообещав поменять её внедорожник стоимостью 90 млн тенге на новый, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он продал ее машину, а деньги потратил на себя, затем передал ей принадлежащий автосалону новый внедорожник стоимостью 83 млн тенге, без ведома руководства.

Также он продал  внедорожники стоимостью 68 млн и 34 млн тенге, а деньги присвоил. Принадлежащий автосалону новый Toyota Land Cruiser стоимостью 59 млн тенге продал по заниженной цене.

Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание ниже низшего предела в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы (нижний порог 7 лет) с учетом молодого возраста и частичного признания вины.

"По заключению прокурора кассационный суд изменил судебные акты и увеличил срок лишения свободы до 8 лет, поскольку ущерб остался не возмещённым", - говорится в сообщении.

При любой покупке авто у дилера необходимо проверять договоры, сверять печати и лично убеждаться в поступлении денег на счёт компании, отметили в надзорном органе.  

#суд #Генпрокуратура #автосалон

