Топливные карты продают мошенники в Казнете

Общество
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Распространяемая реклама продаж топливных карт – дело рук мошенников. Настоящие топливные карты компаний продаются в официальных отделах продаж, приобрести их можно только после заключения официального договора.

Фото: Kazpravda.kz

В Instargam появилось множество объявлений о продаже топливных карт. Якобы купив одну из них за фиксированную стоимость, можно не платить на АЗС. Stopfake.kz пояснил, что всё это неправда, передает Kazpravda.kz.

Впервые торговля несуществующими топливными картами появилась в России в 2021 году. Тогда мошенники продавали карты на специально созданном сайте, через который доверчивые автомобилисты переводили деньги на счет злоумышленников, не получая взамен совершенно ничего.

В Казахстане схема немного другая. Автомобилистам предлагают топливные карты таких компаний, как Helios, Qazaq Oil и «Газпром». Продажи ведутся через Telegram от имени реально существующей компании, зарегистрированной в Костанае.

Однако, исходя из открытых данных, указанная фирма занимается заправкой огнетушителей и к торговле топливом не имеет отношения. Более того, в сервисе 2Gis даже есть комментарий от пользователя, который, обратившись в офис компании за топливными картами, не обнаружил их там.

Стоит отметить, что на официальных порталах Helios, Qazaq Oil и «Газпром» о продаже топливных карт через посредников ничего не сказано. Компания Qazaq Oil предлагает приобретать карты в официальных центрах продаж за 500 тенге после заключения договора с компанией.

На сайте компании Helios о топливных картах информации вовсе нет. Вместо этого клиентам предлагают оформить специальные бонусные карты.

Компания «Газпром» предлагает топливные карты для корпоративных клиентов. Приобрести их можно исключительно после заключения официального договора с компанией.

Из всего этого следует, что распространяемая реклама продаж топливных карт – дело рук мошенников. Настоящие топливные карты компаний продаются в официальных отделах продаж, приобрести их можно только после заключения официального договора. Компания, от имени которой карты продают в Казнете, занимается совсем другой деятельностью и, судя по всему, к продаже карт отношения не имеет, заключил Stopfake.

#мошенничество #рассылка #соцсети #продажа #интернет #топливо #карточки

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