Торговля новорожденными в Алматы: длительные сроки получили члены преступной группы

Всего по делу установлено 12 сделок купли-продажи и дарения новорожденных детей

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В Алматы апелляция оставила в силе приговор участникам преступной группы, занимавшейся торговлей новорожденными детьми, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд города.

Ранее приговором первой инстанции подсудимые признаны виновными в купле-продаже и дарении детей в составе преступной группы (статьи 28, 135 УК), создании и руководстве организованной группой (статья 262 УК) и неоднократном изготовлении поддельных документов (статья 385 УК).

"С 2018 по март 2022 года бывшая работница ЗАГСа А. совершила 4 эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми. А. создала преступную группу, целью которой было получение дохода от купли-продажи и иных сделок с новорожденными детьми. В нее вошли безработные С. и Е. и неустановленная женщина Э. В обязанности А. входило общее руководство преступной группой и изготовление свидетельств о рождении. С., Е. и Э. вели переговоры и искали людей, готовых отказаться от своих новорожденных детей, и тех, кто хотел купить младенцев для усыновления, получали деньги и передавали их А. Г., Б., М. и Н. не входили в преступную группу, но каждый из них участвовал в одной сделке купли-продажи детей. Всего по делу установлены купля-продажа и дарение 12 новорожденных детей", – отметили в суде.

Кроме того, Б. обвинялся в мошенничестве – в оформлении обманом на имя потерпевшей кредита почти на 1 млн тенге.

Также суд установил, что сожители Г. и Б. добровольно отказались от продажи своего новорожденного, но А. и Э. обманом забрали у них ребенка и совершили сделку купли-продажи.

Отмечается, что орган уголовного преследования в ходе досудебного расследования за деятельным раскаянием (статья 65 УК РК) прекратил уголовные дела в отношении матерей, отказавшихся от детей, а также тех, кто купил их для усыновления.

Женщины М. 67 лет и 70-летняя Н. участвовали в одном эпизоде безвозмездной передачи ребенка, от которого мать отказалась после родов, людям, желавшим усыновить его.

М. и Н. вину признали полностью, сотрудничали со следствием и просили освободить их от уголовной ответственности за деятельным раскаянием.

А., С. и Е., Г. и Б. признали вину частично.

А. приговорили к 14 годам лишения свободы, С. и Е. – к 12 годам заключения каждого.

А. по 6 из 11 эпизодов обвинения по частям 1 и 2 уголовной статьи 385 оправдана за недоказанностью наличия состава уголовного правонарушения.

Г. и Б. признаны невиновными по пункту 1 части 2 статьи 135 УК и оправданы за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Б. по части 1 уголовной статьи 190 дали 1 год ограничения свободы, но освободили от отбывания в зачет срока содержания под стражей в срок наказания.

М. и Н. признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности за деятельным раскаянием.

В местные управления образования направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей по законодательству.

Напомним, в августе 2022 года полиция сообщала о задержании молодой пары, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка в городе Алматы. По подозрению в данном преступлении задержали семерых человек. В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее – потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Последующим этапом было задержание 56-летней гражданки А., которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка.

Ранее в МВД сообщили о двух фактах торговли детьми в Казахстане.