Торговлю бесплатными местами на кладбищах и фиктивные захоронения выявил Антикор

Все это вызывает вполне обоснованное недовольство со стороны граждан, отметили в департаменте АПК.

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В Акмолинской области торгуют местами на кладбищах, и позволяют за доплату выбрать наиболее «удобные» участки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по противодействию коррупции.

На заседании специальной комиссии с участием депутатов маслихата первый заместитель руководителя департамента Айдос Жакиялин рассказал о коррупционных рисках.

«Как показал мониторинг, коррупционные риски связаны с несовершенством нормативно-правовой базы, а также отсутствием госрегулирования и интеграции информационных систем.

К примеру, установлено, что владеющие информацией об умершем лице недобросовестные лица получали от государства единовременную выплату за погребение, при этом фактически захоронением они не занимались. Выявлено 10 таких случаев, где общая сумма выплат составила более 450 000 тенге», – сообщила пресс-служба департамента.

Также отмечается, что из-за отсутствия алгоритма взаимодействия между госорганами и организациями поставщики услуг по захоронению безродных граждан для увеличения суммы оплаты за свои работы по договору о госзакупках могут приписывать фиктивные захоронения.

Представители Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области констатировали, что ритуальные услуги не контролируются и не лицензируются, следовательно, цены на услуги устанавливают сами похоронные агентства.

«Это позволяет им необоснованно завышать стоимость оказываемых услуг, в том числе в рамках госзакупок, что влечет необоснованные расходы бюджета.

Согласно земельному законодательству участки для захоронения граждан выделяются бесплатно, однако, как показывает практика, в городах администрации кладбищ под видом сопутствующих услуг продают места для могил. А за дополнительную плату администраторы предоставляют возможность выбрать наиболее удобное место на кладбище. Все это вызывает вполне обоснованное недовольство со стороны граждан, о чем также свидетельствуют публикации в СМИ», – отметили борцы с коррупцией.

Сотрудники департамента направили свои предложения и рекомендации в уполномоченные центральные и местные госорганы.