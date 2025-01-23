Торговые сети готовы закупить картофель напрямую у фермеров

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова провела совещание с представителями Министерства сельского хозяйства, акиматов, торговых сетей и социально-предпринимательских корпораций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Айжан Бижановой, крупные торговые сети страны, включая Magnum, Small, «Анвар» и «Дина», выразили готовность законтрактовать 1,5 тысячи тонн картофеля напрямую у фермеров. Более того, сети готовы самостоятельно организовать вывоз продукции с хозяйств.

«Акиматам необходимо представить свои потребности, в том числе по объемам для торговых сетей, чтобы оперативно удовлетворить спрос на рынке. Также важно обеспечить контроль за системообразующими рынками и наладить тесное взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и торговыми точками», - подчеркнула первый вице-министр торговли и интеграции.

При этом она отметила необходимость усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования на продовольственные товары. Также первый вице-министр поручила проработать вопросы с сельхозтоваропроизводителями для недопущения необоснованного роста отпускных цен на картофель и другие продукты.

Ранее сообщалось, что торговые сети в Астане временно ограничили продажу картофеля в одни руки. 

На днях в Казахстане взлетела цена на картофель, в столице она достигала 433 тенге. В акимате Астаны заявили, что этого продукта в городе достаточно. Одной из причин удорожания картофеля чиновники назвали возросший спрос извне, со стороны соседних стран. Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода

По данным Комитета торговли МТИ на 22 января, средняя цена на картофель по Казахстану составляет 322 тенге. По данным ведомства, средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.

#фермеры #картофель #Минторговли #цена #торговые сети

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