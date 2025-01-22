Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли

По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минторговли заявили, что проводят комплексную работу для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Сообщается, что с начала года проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт.

По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства, заверили в министерстве.

По итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности, Small и Magnum, на сегодня средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum – 185 тенге.

По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах-партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.

В госоргане заверили, что в регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тыс. тонн с декабря 2024 года по 19 января реализовано 23,6 тыс. тонн картофеля. За последние 3 дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в Алматы – 300 тонн, Шымкент – 600 тонн, Туркестанской – 300 тонн и т. д. В стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн.

В министерстве отмечают, что все эти меры способствовали снижению цен на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода. При этом в столичном акимате заявили, что дефицита этого продукта нет.