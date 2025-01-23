Торговые сети в Астане временно ограничили продажу картофеля в одни руки

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Сегодня стало известно, что в торговых сетях Small и Spar временно реализуют не более 5 килограммов картофеля в одни руки.

«В Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. Дефицита картофеля нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются. В целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи «магазинами у дома», в торговых точках ряда сетей введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки», - говорится в сообщении.

Напомним, что на днях в Казахстане взлетела цена на картофель, в столице она достигала 433 тенге. В акимате Астаны заявили, что этого продукта в городе достаточно. Одной из причин удорожания картофеля чиновники назвали возросший спрос извне, со стороны соседних стран. Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода

По данным Комитета торговли МТИ на 22 января, средняя цена на картофель по Казахстану составляет 322 тенге. По данным ведомства, по итогам встреч Минторговли и Минсельхоза с крупными торговыми сетями, в частности, Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - 185 тенге.