Товарооборот между Казахстаном и Ираном превысил $340 млн за год

Правительство
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с делегацией Исламской Республики Иран во главе с министром сельскохозяйственного джихада Голамрезой Нури Гезельдже, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Казахстан намерен увеличить экспорт зерна до 2 млн тонн пшеницы и 1 млн тонн ячменя в год. За 4 месяца текущего года экспорт отечественной продукции АПК вырос в 3 раза и составил $116 млн.  В свою очередь, иранская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом в области животноводства и птицеводства. 

Перспективным направлением является реализация совместных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью. На примере запуска в РК заводов по производству сафлорового масла компании Kaz-Ir Agro и  производству картофеля фри Solico Group рассмотрены вопросы развития инвестиционного сотрудничества. 

При обсуждении взаимодействия в сфере транспорта и логистики участниками встречи выражена совместная заинтересованность в увеличении транзитного потенциала Каспийского моря и расширении возможностей транспортного коридора «Север-Юг». За 5 месяцев текущего года объем грузоперевозок по данному маршруту через Казахстан вырос на 74% и достиг 1,5 млн тонн грузов.

По итогам встречи отмечено, что соответствующими государственными органами стран создана рабочая группа для оперативной реализации намеченных планов по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.  Справочно: В 2024 году товарооборот между Казахстаном и Ираном превысил $340 млн. За 4 месяца текущего года данный показатель увеличился на 78,3%, до $173,5 млн.

#Казахстан #Иран #премьер #АПК

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